Экология 06 июня 2023, 12:27 Экоакции в более чем 20 регионах России прошли ко Дню эколога

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В 19 регионах различные экоакции прошли при поддержке волонтеров «Делай», они также провели День эколога в детском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, а также выступили на Международном форуме «Экология».

Экопросветительские мероприятия на тему экологии и развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) прошли при поддержке Российского экологического оператора по всей стране ко Дню эколога 5 июня.

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«Ко Дню Эколога по всей стране прошло множество экопросветительских мероприятий при поддержке РЭО. Всего было охвачено более 20 регионов такими акциями, как сбор вторсырья, субботники, экофестивали, ЭкоГТО, мастер-классы и многими другими. Но множество мероприятий проходит и в остальное время года, РЭО занимается экологизацией молодежных форумов, проводит экопросветительские мероприятия среди школьников и привлекает граждан различными активностями. Вся деятельность направлена на популяризацию осознанного потребления и заботы об окружающей среде, что отвечает принципам формирования экономики замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Акция по уборке прибрежных территорий «Вода России» прошла в Камчатском крае, Вологодской и Запорожской областях, ЭкоГТО — в Башкортостане, Магаданской и Саратовской областях, экологические фестивали — в Липецкой области и Удмуртии, субботники — в Магаданской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, сбор макулатуры — в ДНР и Саратовской области, экоуроки, лекции, квесты и мастер-классы — в Магаданской, Саратовской, Кемеровской областях, Марий Эл, на Ямале.

Круглый стол, посвященный празднованию Всемирного дня окружающей среды, в Воронежской области, Экологический день в детском лагере — в Тульской области, открытие экологического центра — во Владимирской области и запуск «Зеленого трамвая» — в Кемеровской.

«Программа мероприятий ко Дню эколога вышла насыщенной, и это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с эковолонтерами. Так, при поддержке РЭО и ВЭОД „Экосистема“ волонтеры-экологи „Делай“ и „Волонтеры леса“ провели День эколога в детском лагере „Орленок“ под Краснодаром. В нем приняли участие 1300 детей. А на XIV международном форуме „Экология“, на сессии „Знание-сила: эковолонтерство от чистого сердца“, эковолонтеры „Делай!“ рассказали про возможности экологического добровольчества. И также 5 июня представитель РЭО наградил победителей проекта „Экософия“ в заключительном полуфинале», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.