Экология 17 декабря 2022, 22:38 Экоактивисты в Берлине приклеили себя к дороге Экоактивисты Letzte Generation приклеили себя к дороге в центре Берлина Twitter

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Активисты экодвижения Letzte Generation (что в переводе с немецкого означает «Последнее поколение») устроили новую акцию. На этот раз они приклеили себя к автомобильной дороге в Берлине. О своей акции они рассказали в Twitter.

Протест пятеро активистов устроили посреди дня на Потсдамской площади в центре города. Они приклеили себя к дороге, заблокировав при этом движение и разозлив множество водителей.

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«Водители очень яростно среагировали на нас. Но мы просим понять нас. Мы боремся ради них. Водители, мы и все люди на планете находимся под прямой угрозой из-за отсутствия защиты климата и окружающей среды», — рассказал один из активистов.

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«Последнее поколение» устраивает протестные акции регулярно. При этом почти всегда они себя к чему-нибудь приклеивают. В конце ноября, своим объектом они выбрали Эльбскую филармонию в Гамбурге, напомнило ИА Nation News. Два участника движения в оранжевых жилетах вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту.г