Экоактивисты утопили британский Минфин в «крови». Видео

За и против Греты. Пиар-кукла Сороса жутко раздражает людей, а политикам в кайф Подробнее

Экоактивисты пытались привлечь внимание к тому, что правительство было неспособно предотвратить чрезвычайную климатическую ситуацию. Они распылили 1800 литров кровавой краски на стены Казначейства.

В это время на пожарной машине, из которой здание поливали краской, стояло четверо активистов с плакатом «Прекратите финансировать гибель людей».

Трое мужчин и одна женщина были арестованы по подозрению в преступном причинении ущерба.

В Лондоне продолжаются митинги, призванные привлечь внимание к проблемам глобального потепления. В сентябре активисты из движения Extinction Rebellion пытались нарушить работу аэропорта Хитроу, а также перекрыли улицы города. В июле они блокировали вход на бетонный завод.