Экология 30 ноября 2022, 09:12 Экоактивисты поборются за лидерство во втором полуфинале «Экософии» на Байкале

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Мероприятие проходит при поддержке Российского экологического оператора.

Второй полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 28 ноября в Байкальске (Иркутская область) в рамках программы «Больше, чем путешествие». Участниками второго очного мероприятия проекта стали 95 экоактивистов в возрасте от 18 до 70 лет, представляющие 18 регионов России.

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«Проект „Экософия“ еще раз продемонстрировал нам, что по-настоящему увлеченные вопросами экологии люди способны предложить отрасли совершенно новый подход, основанный на нетривиальных творческих решениях важных экологических задач. Как соорганизатор проекта, мы заинтересованы в экологическом просвещении, поддержке инициатив и выявлении ярких экоактивистов, нацеленных на развитие экологической культуры нашей страны. Мы надеемся, что для многих проект станет ярким примером социального лифта в сфере экологии», — обратился к участникам полуфинала генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Второй полуфинал проекта «Экософия» проходит в Байкальске с 28 по 30 ноября в молодежном экологическом кампусе «ЭКО.ЦЕХ», расположенном на территории промплощадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) «Лесная биржа». Сильнейшие экоактивисты проекта, набравшие по итогам онлайн испытаний свыше 250 баллов, примут участие в образовательных, командообразующих и оценочных мероприятиях. По итогам конкурсной программы эксперты оценят умение участников презентовать себя и свой проект, работать в команде и решать экологические кейсы.

На торжественном открытии второго полуфинала к гостям и участникам мероприятия обратилась руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар. «Мне особенно приятно, что второй полуфинал проекта „Экософия“ проводится в таком знаковом месте как „ЭКО.ЦЕХ“. Это символ возрождения и сохранения естественной красоты природы и отличная стартовая площадка для реализации экологических проектов нашей страны. Возможно именно здесь и сейчас мы с вами закладываем основы Всероссийского молодежного экологического движения. Тема экологии интересует многих, о чем говорит число заявок на участие в нашем проекте. Сегодня к нему присоединилось более 30 000 человек. Сильнейшие из них сегодня здесь. Не бойтесь предлагать и смело отстаивайте свои идеи, чтобы личным примером показать окружающим, что экология — это модно, увлекательно и перспективно!»

С кратким экскурсом в историю площадки «ЭКО.ЦЕХ» и напутственными словами перед финалистами выступила министр молодежной политики Иркутской области Маргарита Цыганова: «Друзья, сегодня мы рады приветствовать вас — участников масштабного экологического движения „Экософия“! Раньше на этом месте с разгрузки леса начинался производственный цикл комбината, а сегодня этим мероприятием мы открываем историю творческой территории, посвященной экологичному будущему нашего региона и всей страны. Мы даем старт полезным экологическим изменениям, которые в дальнейшем будут тиражироваться по всей России. И у истоков этого движения стоите вы! Я считаю это прекрасным началом и поздравляю всех с этим историческим моментом».

О важной роли молодежного экологического кампуса, как одного из драйверов комплексного развития Байкальской природной территории, участникам полуфинала рассказал старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров: «Очень рады принимать на площадке Всероссийского молодежного кампуса „ЭКО.ЦЕХ“ в городе Байкальске мероприятия проекта „Экософия“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Это означает, что „ЭКО.ЦЕХ“ действительно востребован, что он готов выполнять роль, с одной стороны, инфраструктуры для проведения крупных мероприятий, с другой — федерального уровня точки сборки идей, людей, активностей в сфере экологии. Сегодня здесь собрались те, кто уже серьезно заявил о себе в вопросах экологии, и мы с нетерпением ждем ваших предложений в решении экологических кейсов. Самые интересные из них мы обязательно возьмем на заметку для дальнейшего тиражирования. Желаю всем удачи!»

Перед официальным стартом полуфинала конкурсанты побывали в спорт-парке «Поляна», где ознакомились с принципами устойчивого развития территории, узнали о традициях тропостроения во время экскурсии на тропу «Байкальская верста» и приняли участие в мастер — классе «Карьера эколога». С собственной вдохновляющей историей построения карьеры в экологической отрасли полуфиналистов познакомил руководитель молодежных проектов компании-соорганизатора «Экософии» ППК «Российский экологический оператор» Андрей Руднев. На протяжении трех дней полуфинала вместе с жителями Байкальска полуфиналисты будут участвовать в серии просветительских сессий и тематических деловых игр от соорганизатора проекта ППК «Российский экологический оператор».

Совместно с экспертами, представителями администрации Иркутской области и местными жителями полуфиналисты примут участие в закладке «Капсулы будущего» с посланием потомкам, на уроках «Экософии» научатся проводить экологичные мероприятия. Во время экскурсий в формате эколого-промышленных экспедиций и научно-просветительского туризма они посетят Байкальский государственный заповедник на территории исторического порта Танхой и экопарк «Озера на Снежной», где познакомятся с принципами устойчивого развития территории, побывают на закрытой территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Победители полуфинала будут объявлены30 ноября во время торжественной церемонии на площадке «ЭКО.ЦЕХ». Финалисты получат право представлять «ЭкоСборную» страны с медийной поддержкой выдвигаемых ими инициатив и возможность стать участниками формирования и развития экологической культуры России.

Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в 2022 году. К инициативе, направленной на формирование и развитие экологической культуры, присоединились уже более 30 000 экоактивистов. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Эколидерами первого полуфинала стали 38 конкурсантов. Присоединиться к проекту, чтобы узнать много нового, приобрести друзей и поддержку своих экоинициатив или стать амбассадором экОЖ страны можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия рф. Впереди еще 4 полуфинала.

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками ее проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т. ч. проекты «Больше, чем работа» и «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

«Экософия» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на формирование и развитие экологической культуры и реализуемый совместно с Российским экологическим оператором. Это проект для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.

Зарегистрироваться и принять участие в проекте «Экософия» может каждый человек старше 14 лет, в том числе иностранные граждане. Участники проекта смогут рассказать о себе и своих экоинициативах, найти единомышленников и партнеров, познакомиться с экспертами федерального и международного масштаба в области бережливого производства, ответственного потребления и экологичного образа жизни. Для участников также будет доступна библиотека экознаний. Конкурс «Экософия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

ППК «Российский экологический оператор» создан по указу Президента РФ14 января 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране. Миссия компании — обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу. Среди целей компании: предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создать систему вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, стимулировать инвестиционную активность в сфере обращения ТКО, реализовать нацпроект «Экология» в сфере обращения ТКО. Ссылка на сайт компании www.reo.ru