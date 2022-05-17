Экоактивисты найдут лучшие решения в мусорной отрасли на кейс-чемпионате «Экопоколения.РЭО»

Экоактивисты России, принимающие участие в форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», получат шанс пройти стажировку в Российском экологическом операторе и выиграть ценные призы. Стартовал кейс-чемпионат, который позволит российской молодежи проявить свои профессиональные стороны и найти лучшие решения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Конкурс продлится до 28 мая.

«Запустили кейс-чемпионат в рамках нашего проекта „Экопоколение.РЭО“. Участие в нем позволит молодым специалистам и экологическим активистам проявить себя, показать свою профессиональную сторону в экосфере, а также поможет найти неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО. Авторы лучших кейсов получат ценные призы и возможность пройти стажировку в Российском экологическом операторе. Проект направлен на повышение экологической культуры среди населения страны, молодежь всегда активна в экологических вопросах и может помочь в экопросвещении наших граждан, а также в развитии самой отрасли обращения с ТКО», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в кейс-чемпионате могут только участники форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — молодые люди от 18 до 35 лет, студенты высших образовательных учреждений, молодые специалисты, а также представители добровольческих и молодежных организаций. Форум пройдет с 24 по 28 мая в Череповце Вологодской области, на нем представят лучшие из присланных работ. РЭО выступает генеральным экологическим партнером форума.

Участники кейс-чемпионата должны подобрать лучшие решения для двух кейсов, на выбор или по одному из них:

— Рециклинг строительных отходов. Участникам кейс-чемпионата предлагается создать систему полной утилизации строительных отходов, конструкций и элементов, образующихся в результате сноса строений для их повторного использования при строительстве новых объектов и в производстве товаров и материалов;

— Создание экотехнопарка. Участникам предлагается разработать концепцию создания экотехнопарка для повторного вовлечения в хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов в качестве сырья, материалов, изделий и превращение отходов во вторичное сырье для изготовления новой продукции.

Решения кейсов принимаются до 23.00 (МСК) 20 мая на почту ecocase@yandex.ru, защита работ участников состоится на форуме с 24 по 28 мая. Все подробности, задания кейсов и шаблон решения можно найти на сайте «Экопоколение.РЭО».

Проект «Экопоколение.РЭО» реализуется ППК «РЭО» при поддержке ВОО волонтеров-экологов «Делай!», Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Полная и актуальная информация о проекте доступна на официальном сайте «Экопоколение.РЭО».