Экоактивист сравнил изменение климата со Второй мировой войной
Льюис Пью, экоактивист, экстремальный спортсмен из Великобритании и посол доброй воли ООН, сравнил изменение климата со Второй мировой войной. РИА «Новости» написало, что Пью считает, что то, что происходит — это глобальный вызов для поколения.
Экоактивист заявил, что изменение климата — основополагающая проблема для человечества. В каждом поколение есть такая. У наших дедов была Вторая мировая война, в 70-е деколонизация, написал «Царьград».
Пью рассказал, что впервые в истории появилась такая проблема, которая ставит под угрозу уничтожения всего человечества.