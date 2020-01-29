Экоактивист сравнил изменение климата со Второй мировой войной

Экоактивист заявил, что изменение климата — основополагающая проблема для человечества. В каждом поколение есть такая. У наших дедов была Вторая мировая война, в 70-е деколонизация, написал «Царьград».

Пью рассказал, что впервые в истории появилась такая проблема, которая ставит под угрозу уничтожения всего человечества.