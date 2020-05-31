Житель Норильска доказал разлив в реке дизтоплива. Видео

Житель Норильска показал последствия разлива топлива из нефтехранилища в реку Амбарную, впадающую в озеро Пясино. Пока что речь идет о 20 тысячах тонн разлитых нефтепродуктов.

Мужчина обратил внимание на качество воды в реке: на поверхности плавало дизельное топливо.

«Берег реки Амбарка, Надеждинский металлургический завод. Бежит сверху солярка, к речке не подойти, просто река солярки бежит. Пожалуйста, заправляйте автомобили», — сказал житель Норильска.

После этого он опустил бумагу в воду и поджег ее.

«Вот, горит», — отметил мужчина.

Ранее в Норильске вспыхнула ТЭЦ-3. По неустановленной пока причине один из резервуаров с горюче-смазочными материалами разгерметизировался. В разлив топлива въехала машина, после чего загорелась. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, но никто не пострадал.

ТЭЦ работает на природном газе, поэтому ЧП никак не отразилось на ее работе. Дизельное топливо там используется как резервный источник.

Дизельное топливо с места разлива нефтепродуктов объемом 20 тысяч тонн попало в водоемы. Сначала оно дотекло до ручья, а оттуда дошло и до реки Далдыкан. Росприроднадзор намерен начать административное расследование.