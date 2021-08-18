Екатеринбург заволокло смогом от лесного пожара в Первоуральске

Густой смог, вызванный лесным пожаром под Первоуральском, накрыл Екатеринбург. Горожанам посоветовали по возможности не выходить на улицу утром, меньше курить и есть больше фруктов и овощей.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать лесной пожар в Первоуральском городском округе. Ситуация находится под контролем, никакой угрозы населенным пунктам нет.

Также специалисты провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано.

Пока спасатели рекомендовали держать закрытыми окна квартиры или офиса в ночные и утренние часы, когда особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе. Открытые окна или форточки нужно обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким материалом.

Следует пить больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение, не пить спиртные напитки и пока воздержаться от длительных прогулок.

Еще одна рекомендация — чаще проводить влажную уборку, использовать бытовые увлажнители и очистители воздуха. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, нужно сразу обращаться к врачу.

Пожар под Первоуральском начался днем 17 августа. По данным Urа.ru, огонь охватил территорию возле озера Глухое. Всего за несколько часов площадь пожара выросла с 9 до 40 гектаров.