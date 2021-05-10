Екатеринбург окутал смог от лесных пожаров

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург в ночь на понедельник, 10 мая. Как сообщило издание «Е1» со ссылкой на региональный Центр управления в кризисных ситуациях, в город пришел дым от лесных пожаров из соседней Курганской области.

Жители в социальных сетях поделились фотографиями из задымленного города.

Источник фото: vk.com/te_ekb

В региональном главке МЧС отметили, что в ходе лабораторной проверки проб воздуха предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили.

В самой Свердловской области леса тоже горят. Из семи очагов спасатели локализовали три и потушили один.

На местах продолжают работать 500 спасателей. К тушению привлекли парашютистов Уральской базы лесоохраны.

Синоптики пояснили, что дым от курганских пожаров уйдет из города к концу дня. Но есть риск, что придет дым от возгораний в самой Свердловской области. Если новых очагов не появится, то полностью воздух очистится только к среде, 12 мая.

В региональном главке МЧС жителям уральской столицы рекомендовали пока не открывать окна в квартирах или офисах по ночам и утрам, когда концентрация вредных веществ особенно велика. Если все же есть необходимость открыть форточку, то ее лучше завесить мокрой марлей.

Кроме того, временно стоит отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки и не употреблять алкоголь.