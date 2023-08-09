Экология 09 августа 2023, 01:10 «Египетские ночи» вернутся в Москву Метеоролог Вильфанд предупредил, что в Москву вернутся «египетские ночи» Фото: freepik.com

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Жаркие и безветренные ночи последних дней пришли в Москву из Египта. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в конце недели такая погода вернется в российскую столицу.

«Последние три ночи были очень жаркими — температура от 19 до 23 градусов. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся», — объяснил Вильфанд.

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По словам метеоролога, в ночь на субботу, 12 августа, воздух прогреется до 17-21 градусов. Но жара вернется лишь на один день. После этого температура резко упадет. Днем в субботу, 12 августа, будет дождливо, температура воздуха — +23…+24 градуса.

В Москве и Подмосковье 9 августа объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы. Синоптики спрогнозировали сильные осадки в виде дождя и града. Период предупреждения будет длиться с 09:00 9 августа до 21:00 9 августа.