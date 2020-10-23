Эффект модернизации Московского НПЗ высоко оценили на международном форуме «Экология»

Московский НПЗ поделился опытом проведения комплексной модернизации предприятия на 11-м международном форуме «Экология». Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер представил доклад об эффектах новых технологий, которые внедрили на предприятии.

Благодаря программе развития Московский НПЗ с 2011 года снизил воздействие на окружающую среду более чем в четыре раза.

«Применение наилучших из доступных технологий, мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух, новые технологии очистки сточных вод, мониторинг окружающей среды — актуальные вопросы, которые формируют модель устойчивого экологического развития государства. Хочется отметить инициативы Московского НПЗ, который поделился опытом внедрения этих технологий в производство, что делает столичное предприятие одним из самых современных», — отметил первый зампред Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, председатель совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев.

«Евро+»

Ключевым событием модернизации МНПЗ в 2020 году стало начало работы комплекса нефтепереработки полного цикла «Евро+». Объект заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок топлива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства.

Благодаря использованию комплекса «Евро+» завод существенно снизил нагрузку на окружающую среду и перешел на принципиально новый уровень использования цифровых технологий. 15 тысяч цифровых датчиков комплекса в режиме реального времени собирают и направляют данные в интеллектуальные системы управления производством МНПЗ, что позволяет удаленно контролировать все необходимые производственные параметры, процессы переработки и следить за безопасной работой оборудования.

«Биосфера»

На экономию водных ресурсов направлена работа биологических очистных сооружений «Биосфера». Инновационный комплекс позволил перевести МНПЗ на замкнутый цикл водопотребления, кратно сократил потребление воды и снизил нагрузку на городскую инфраструктуру.

«Биосфера» — это многоступенчатая система очистки сточных вод, куда промышленные стоки поступают после предварительной подготовки на действующих механических очистных сооружениях МНПЗ.

Инновационный проект «Биосфера» позволил увеличить эффективность очистки сточных вод предприятия до 99,9% и возвращать до 80% воды в производство. Благодаря этому предприятие практически перешло на замкнутый цикл водопользования.

Источник фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ за 10 лет модернизации реализовал более 20 масштабных экологических мероприятий с использованием наилучших доступных технологий. Предприятие ответственно подходит к экологической безопасности и динамично развивается в этом направлении. Мы рады возможности поделиться опытом, который позволил внести значимый вклад в экологию» Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

Также на предприятии продолжают внедрять первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха, данные которой направляются в надзорные органы, информация о качестве воздуха представлена в открытом доступе.