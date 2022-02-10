Единые правила обращения со строительным мусором появятся в России

Ситуацию со строительным мусором в России намерено урегулировать Минприроды. В ведомстве планируют создать единые правила обращения с таким видом отходов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ежегодно в стране образуется более 70 миллионов тонн строительных отходов. На переработку при этом отправляется менее четверти объема. По данным Росприроднадзора, в 2020 году в стране образовалось 71,3 миллиона тонн подобного мусора, но на переработку отправили только 22% из них (15,5 миллиона тонн). В Европе задача по переработке 70% строительного мусора была поставлена к 2020-му, но там 90% переработки достигли уже в 2018 году.

Новые правила и требования по обращению с подобным типом отходов от Минприроды РФ призваны снизить их объемы, поступающие на полигоны, а также перейти на экономику замкнутого цикла в этой сфере. Предполагается, что к 2024 году индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики вырастет до 10%. В настоящее время он не превышает 1%.

На сегодняшний день обращение с мусором, образующимся при строительстве и сносе домов, регулируется в субъектах регионов собственными правилами. Как отмечают эксперты, комплексно данная система выстроена только в нескольких регионах, в их числе Москва и Подмосковье.