Единая управляющая компания будет создана для экотехнопарков в 8 регионах России | 360°

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Единая управляющая компания будет создана для экотехнопарков в 8 регионах России

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Управляющая компания будет создана для формирования экопромышленных парков в восьми регионах России. Постановление Правительства № 1762 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Управляющая компания будет дочерним предприятием Российского экологического оператора, отвечающего за федпроект «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого будут созданы экотехнопарки.

«Правительство утвердило Правила предоставления из федбюджета субсидии на достижение результатов федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Речь в том числе о создании управляющей компании по формированию экотехнопарков. Такая компания необходима для обеспечения деятельности индустриальных парков в соответствии с 488-ФЗ 2014 года (разработкой данного закона занимался Минпромторг). Управляющая компания станет дочерним предприятием РЭО, который отвечает за весь федпроект „Экономика замкнутого цикла“», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Для формирования экономики замкнутого цикла требуется комплекс мер, включающих создание инфраструктуры обращения с отходами и системы их прослеживаемости, минимизацию отходообразования, обеспечение спроса на вторсырье, ограничение оборота «неэкологичной» упаковки и экопросвещение.

Одним из шагов стало создание уникальных объектов обращения с отходами — экотехнопарков. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для 8 таких предприятий в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Проект позволит увеличить долю использования вторресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.

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