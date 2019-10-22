Глава РЭО: Ярославская область успешно справляется с экологической реформой

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил экологическую ситуацию в Ярославской области, как «беспроблемную». По словам руководителя «зеленой» публично-правовой компании, власти Ярославской области серьезно относятся к развитию отрасли. Такие заявления были сделаны в ходе поездки Буцаева в регион 22 октября.

«Мы знаем, что в Ярославской области очень внимательно относятся к проблеме развития отрасли. Многое уже сделано. Регион относится к числу беспроблемных. Тот высокий темп, который взяла областная администрация и губернатор, показывает большие планы руководства по перевооружению и развитию некоторых направлений, связанных с достижением целевых показателей федерального проекта», — заявил гендиректор РЭО.

Источник фото: телеканал «360»

Встреча Буцаева с председателем правительства Ярославской области Димитрием Степаненко прошла на мусоросортирочном комплексе (МСК) «Чистый город». На объекте обрабатывается до 160 тысяч тонн мусора в год. Из отходов выделяются около 15 полезных фракций: пластик, стекло, дерево, пленки, металлы и др.

Региональный оператор ООО «Хартия» до конца первого квартала 2020 года вложит в предприятие 200 млн рублей для модернизации. Производственная мощность вырастет до 300 тысяч тонн — почти в два раза.

Более того, «Хартия» построит еще 5 МСК. Это крупные инфраструктурные объекты общей стоимостью более миллиарда рублей. В Скоково, дер. Аксеново (это два объекта введут в эксплуатацию до конца 2020 года), Селиваново, на границе Переславского и Ростовского районов, а также в Первомайском районе.

Источник фото: телеканал «360»

«В настоящий момент у коллег в территориальной схеме предусмотрено превышение показателя по обработке почти кратно по отношению к показателям федпроекта, что достаточно хорошо. Но мы сегодня отдельно обсуждали, что нужно будет скорректировать планы в отношении переработки и утилизации, которые в настоящий момент по существующей территориальной схеме — в диапазоне несколько ниже целевых. Но я знаю, у коллег есть планы не только по достижению целевых показателей федпроекта, но и до показателей более высоких», — сказал Денис Буцаев в заключение.

«Российский экологический оператор» — публично-правовая компания, созданная по указу Президента РФ 14 января 2019 года в целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также в целях реализации национального проекта «Экология».