ЕАЭС оценит возможность запрета одноразового пластика в России

Возможность запрета одноразовых пластиковых предметов в России изучат на уровне ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила техзадание для исследования вопроса о поэтапном введении таких мер. По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, список из 28 предметов, от которых стоит отказаться, сейчас проходит согласование в Минпромторге и Минприроды.

«В прошлом году РЭО подготовил перечень из 28 предметов, от которых стоит отказаться в пользу более экологичных альтернатив. Мы отправили его на согласование в Минпромторг и Минприроды в качестве предложения. Среди них ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола, пластиковые стаканчики, крышки для бумажных стаканчиков из полистирола и другое», — сказал Буцаев и добавил, что запрет на некоторые одноразовые предметы вполне оправдан.

По данным регоператоров, пластиковую упаковку в большинстве своем невозможно переработать и отобрать на сортировке, половина упаковки вообще с самого начала не подразумевает вторичный цикл жизни. В Минпромторге добавили, что пластиковая упаковка и одноразовые предметы составляют четверть от всех полимерных материалов, выпускаемых в России. По стране таких предприятий, как малых, так и средних, более тысячи штук с 30 тысячами работников, в год рынок составляет около 255 миллиардов рублей.

В связи с этим на уровне ЕАЭС, членом которого является Россия, будут принимать решение о поэтапном отказе от одноразового пластика. Для этого российский Минпромторг разослал техзадание ЕЭК о специальном исследовании данного вопроса в профильные ассоциации, та же работа будет проделана в других странах ЕАЭС.

В рамках Стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года будет проведен социально-экономический анализ целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразовых предметов, в том числе пакетов, ватных палочек, стаканчиков для кофе, упаковки для яиц.

Будет изучено, как влияют на здоровье человека и окружающую среду отходы из полимерных товаров, как их постепенно ограничить и какой может быть альтернатива им. Полученные в исследовании данные будут использованы при разработке законов о введении запрета, а также помогут стимулировать компании переходить на упаковку из более экологичного сырья, организовать раздельный сбор пластиковых отходов.