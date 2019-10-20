  • Джейн Фонда вдохновилась Гретой Тунберг. Последний раз актриса боролась за экологию 50 лет назад

    20 октября 2019, 00:50

    Александра Каширина

    Вдохновленная активностью шведской девочки-активистки, Джейн Фонда объявила о своем возвращении к борьбе за экологию спустя почти полвека после того, как ее в последний раз арестовали на акции протеста. Об этом сообщило Assosiated Press.
    Джейн Фонда вдохновилась Гретой Тунберг. Последний раз актриса боролась за экологию 50 лет назад

    Джейн Фонда известна не только как актриса, но и как активистка, 50 лет назад выступающая против войны во Вьетнаме и загрязнения окружающей среды. После полувекового перерыва, Фонда вернулась бороться за экологию.

    Джейн Фонда была среди 17 активистов за экологию, арестованных в пятницу в Капитолии США по обвинению в незаконной демонстрации, в которой участвовал также и актер Сэм Уотерстон. Митинг собрал как минимум пару сотен человек.

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    Именно выступление Греты Тунберг побудило бывшую актрису вернуться к протестам. Она решительно настроена привлечь молодых и пожилых людей к борьбе против изменения климата, загрязнения мирового океана, вырубки лесов и военных конфликтов.

    По словам 81-летней Фонды, она планирует каждую пятницу подвергаться арестам, чтобы своими выступлениями способствовать немедленному сокращению потребления топлива. Она надеется, что другие пожилые люди тоже к ней присоединятся, но больше всего она уповает на молодежь, иначе, как она скаала, движение рискует выглядеть «не круто», если в нем будут одни старики».

    «Единственная проблема для меня — моя старость», — заявила Фонда. Во время ее первого ареста ей надели наручники за спиной, и она прошлой неделе она с трудом села в полицейскую машину. Вчера же наручники у нее были спереди, и она спокойно села в машину.

    «Что бы вы сказали президенту Трампу?» — крикнул ей кто-то из толпы.

    «Я бы не стала тратить свое дыхание», крикнула она в ответ, чем развеселила публику.

    Ранее стало известно, что в четверг утром активисты-экологи из группы «Восстание против вымирания» заблокировали работу лондонского метро в восточной части города.