Джейн Фонда вдохновилась Гретой Тунберг. Последний раз актриса боролась за экологию 50 лет назад

Джейн Фонда известна не только как актриса, но и как активистка, 50 лет назад выступающая против войны во Вьетнаме и загрязнения окружающей среды. После полувекового перерыва, Фонда вернулась бороться за экологию.

Джейн Фонда была среди 17 активистов за экологию, арестованных в пятницу в Капитолии США по обвинению в незаконной демонстрации, в которой участвовал также и актер Сэм Уотерстон. Митинг собрал как минимум пару сотен человек.

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Именно выступление Греты Тунберг побудило бывшую актрису вернуться к протестам. Она решительно настроена привлечь молодых и пожилых людей к борьбе против изменения климата, загрязнения мирового океана, вырубки лесов и военных конфликтов.

По словам 81-летней Фонды, она планирует каждую пятницу подвергаться арестам, чтобы своими выступлениями способствовать немедленному сокращению потребления топлива. Она надеется, что другие пожилые люди тоже к ней присоединятся, но больше всего она уповает на молодежь, иначе, как она скаала, движение рискует выглядеть «не круто», если в нем будут одни старики».

«Единственная проблема для меня — моя старость», — заявила Фонда. Во время ее первого ареста ей надели наручники за спиной, и она прошлой неделе она с трудом села в полицейскую машину. Вчера же наручники у нее были спереди, и она спокойно села в машину.

«Что бы вы сказали президенту Трампу?» — крикнул ей кто-то из толпы.

«Я бы не стала тратить свое дыхание», крикнула она в ответ, чем развеселила публику.

Ранее стало известно, что в четверг утром активисты-экологи из группы «Восстание против вымирания» заблокировали работу лондонского метро в восточной части города.