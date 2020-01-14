Дым от пожаров Австралии минимум один раз обогнет Землю

С конца декабря американские специалисты анализировали воздушные потоки над Австралией и направления распространения дыма от пожаров по планете. Динамика перемещения дымовых шлейфов показала, что качество воздуха уже ухудшилось во многих странах мира. К 8 января дым преодолел уже «полпути вокруг Земли», пересек Южную Америку. Это заметили и рядовые граждане, когда днем видели туманное небо, а утром и вечером наблюдали необыкновенно красочные восходы и закаты.

В горах Новой Зеландии из-за пепла потемнел снег в горах. Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров Австралии стали коричневыми ледники Фокса и Франца-Иосифа.

«Беспрецедентные условия жары в сочетании с сухостью привели к необычайно большому числу пиро-кучево-дождевых облаков, многочисленным грозам, вызванных поднятием пепла, дыма и горящих субстанций», — заявили в NASA.

Облака такого типа позволяют дыму подниматься до стратосферы и оттуда распространяться на тысячи миль, влияя на атмосферные условия по всему миру.

Как сообщил телеканал CNN, текущая ситуация с пожарами в Австралии — самая масштабная за последние несколько десятилетий. Более половины зеленых территорий страны выгорели с конца июля. Справиться с огнем не получается до сих пор. Как минимум 28 граждан страны уже погибли. В штате Новый Южный Уэльс повреждено или полностью уничтожено более трех тысяч домов.