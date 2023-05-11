Эксклюзив 11 мая 2023, 11:42 «Двуликие» выходные. Москвичам пообещали очень теплую субботу и прохладное воскресенье Метеоролог Шувалов сообщил о температуре до +23 градусов в Москве и области в субботу РИА «Новости»

Читать 360tv в

До конца недели в Москве ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет пика в субботу, 13 мая. Столбик термометра поднимется до +23 градусов, рассказал в беседе с «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До выходных у нас будет идти небольшое повышение температуры. В субботу температура воздуха в Москве и области поднимется до +22...+23 градусов», — подчеркнул синоптик.

Реклама

Но уже в воскресенье температурный фон в столице изменится.

«Предстоящие выходные будут двуликими. Суббота — теплый день, а в воскресенье температура немного подкачает», — уточнил Шувалов.

В понедельник, 15 мая, температура воздуха продолжит снижаться.

«Есть небольшие изменения в циркуляции атмосферы, которые приведут к тому, что у нас будет новый гребень, который сформировался в арктическом воздухе. И в воскресенье, и в понедельник, и во вторник на предстоящей неделе ожидается понижение температуры на четыре-шесть градусов. Будет в районе 15–17 градусов тепла, что тоже неплохо», — поделился прогнозом метеоролог.

По его словам, холодное ядро трансформируется только во второй половине недели.

«Мы перейдем в западную периферию нового сформировавшегося антициклона, и опять — всплеск тепла. Уже пойдем к отметке +23...+25 градусов к следующим выходным», — сказал руководитель прогностического центра «Метео».

Он обратил внимание, что осадков в российской столице не ожидается еще как минимум семь-восемь дней.