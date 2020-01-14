Двух брошенных медвежат спасли в Карелии. Видео

В Карелии зоозащитники спасли двух новорожденных медвежат. Медведица оставила малышей одних в берлоге после того, как проснулась во время распиливания деревьев.

Детенышей подобрали сотрудники Центра спасения медвежат-сирот. Как они сообщили на странице во «ВКонтакте», к ним поступил сигнал из Министерства природных ресурсов Республики Карелия о том, что в Лахденпохском районе медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу.

«1600 километров пути — и вчера ночью мы доставили двух медвежьих крох в центр. Медвежата совсем маленькие — им около недели, не больше. Весят они по 700 граммов. Осмотр медвежат не показал никаких повреждений или ранений. Но учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии», — сообщили в центре.

Сотрудники также обещали следить за ЖКТ медвежат, ведь им пришлось резко перейти на другое питание: вместо молока медведицы — молочная смесь.

По словам представителей центра, медвежат кормят раз в два часа. Один из детенышей охотно ест, второго назвали более проблемным. Сотрудники выразили надежду, что медвежата выживут и будут расти без проблем со здоровьем.