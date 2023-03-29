Экология 29 марта 2023, 11:06 Двойная норма осадков выпала в Санкт-Петербурге Синоптик Леус: к утру 29 марта в Санкт-Петербурге выпало более 16 см снега РИА «Новости»

Читать 360tv в

Улицы Санкт-Петербурга укрыл снег. Высота покрова достигла 16 сантиметров. В городе выпало более двух месячных норм осадков, объявил в Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«В марте 2023 года в Санкт-Петербурге выпало больше двух месячных норм осадков. <…> А у марта еще три дня в запасе», — написал он.

Реклама

К утру 29 марта в городе выпало 75 миллиметров осадков, что равняется 208% нормы для этого месяца. Толщина снежного покрова, по данным Михаила Леуса, достигла 16 сантиметров. За всю календарную зиму больше снега заметили только в течение восьми дней в декабре и девяти дней в марте. Первый весенний месяц стал в Санкт-Петербурге самым влажным за последние 50 лет.

В среду над Ленинградской областью вытянулся атмосферный фронт и поделил ее на холодный запад и более теплый восток. Синоптик предупредил, что временами пройдут новые осадки в виде снега и мокрого снега. В Санкт-Петербурге днем столбик термометра опустится до −1…+1 градуса, в регионе — до −1…+4 градуса.