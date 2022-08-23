Российский экологический оператор провел опрос среди россиян и выяснил, что 63% граждан выбрасывают батарейки, которые относятся к опасным видам отходов, неправильно. Одна батарейка может загрязнить около 20 кубометров земли и 400 литров воды.

«Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды. Опрос РЭО показал, что лишь 37% россиян относят батарейки в пункты приема или специальные контейнеры (в магазинах, офисах и пр.), а 7% — в разные контейнеры для раздельного сбора отходов. И 43% опрошенных выбрасывает их в один контейнер или мусоропровод. Остальные выбрали ответ „Другое“, некоторые из них сообщили, что собирают такие отходы дома, но не знают, куда их можно сдать. Больше всего сознательности продемонстрировали жители городов-миллионников, это может быть связано с тем, что в крупных городах более распространены пункты приема таких отходов и имеются специальные контейнеры», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Если батарейку не сдать на переработку, то она с большой вероятностью попадает на полигон, где она ржавеет, в течение года разлагается, а затем начинает выделять разные яды. Опасные вещества попадают в землю, затем в воду, а потом в реки, моря и озёра. Дальше опасные вещества могут попасть в овощи и фрукты, а затем — в организм человека. Если батарейку сжечь, то она отравит ещё и воздух.

Чтобы не допустить вреда окружающей среде, батарейки нужно собирать, а потом сдавать на переработку. Для этого необходимо найти пункт сбора в своем городе. Контейнеры для приема батареек есть в некоторых крупных магазинах.

После того, как батарейки попадают в пункт приема, их отвозят на завод, где их сортируют и отправляют на конвейерную линию. По этой линии батарейки едут в дробилку, которая их измельчает. Зачет магнитом отделяют металл. А все, что осталось, нейтрализуют, то есть делают не ядовитым. Из батареек можно получить полезные материалы, из которых изготавливаются новые продукты. Из свинца могут сделать проволоку, из графита — краску, а из марганца — лак, которым можно покрыть тумбочку или шкаф. Из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор (вилка и ложка) или килограмм удобрений.

Что касается регоператоров, то они не смогут выделять батарейки из общего потока, так как они очень маленькие. По этой же причине пластиковые трубочки и приборы невозможно отправить на переработку.

«В прошлом году вопрос об утилизации опасных отходов не задавался в ходе опроса. Респонденты отвечали на общий вопрос по поводу выбрасывания отходов. Результаты прошлого и нынешнего годов показали, что в разные контейнеры для раздельного сбора отходы выбрасывают — 22% (2021 год) и 24% (2022 год), в разные контейнеры, а также относят отдельные фракции в пункты приема — 10% (2021) и 12% (2022), выбрасывают все в один контейнер или мусоропровод — 47% (2021) и 54% (2022), ответили другое — 21% (2021) и 10% (2022)», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

С 1 марта 2022 года в России начала действовать Единая система обращения с отходами I и II классов опасности, в том числе батареек, аккумуляторов и ртутных ламп. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 марта 2022 года федеральный оператор — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в «Росатом») осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов на всей территории Российской Федерации.

«Батарейки не относятся к ТКО, и их нельзя выбрасывать с обычным мусором, чтобы исключить вредное воздействие на экологию и переработать полезные компоненты — батарейки не менее, чем на 70% состоят из ресурсов, которые можно использовать повторно. Нарушение обращения с опасными отходами запрещено законодательством РФ и предполагает административную и уголовную ответственность. До появления единого оператора у нас был проект БатаRЕйка. Группа ЭкоЛайн организовывала, собирала и отправляла батарейки переработчику — Национальной экологической компании (г. Ярославль). Контейнеры были установлены в офисах компаний и социальных учреждений в Москве и Московской области. Всего за два года проекта на переработку отправлено более 3,5 тонн батареек», — сообщила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

На этапе переработки поступившие элементы направляли на первичную ручную сортировку, на которой в зависимости от типа анодно-катодной составляющей происходит разделение элементов питания. Отделялись батарейки с содержанием драгметаллов, а также ртутьсодержащие элементы питания — их направляли на специализированные перерабатывающие предприятия. Основная часть батареек направляется на дробление, где измельчается до фракции не более 5 мм. Немагнитная смесь поступает на рабочую поверхность вибросита, где делится на фракции, а потом проходят через магнитный сепаратор. Готовая продукция в виде металлических и пластиковых оболочек, элементов графитовых и металлических стержней выгружается в бункеры накопителя. Оставшаяся активная масса («черная масса») поступает на гидрометаллургическую переработку для производства фосфата цинка.