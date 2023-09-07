Экология 07 сентября 2023, 10:37 Две мусоросортировочные станции на 55 тысяч тонн ввели в Пермском крае РЭО

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«Мусоросортировочные станции в Чайковском и в Осинском городских округах были построены летом этого года. Их мощность обработки ТКО составляет 25 и 30 тысяч тонн в год соответственно. Объекты были созданы полностью за счет собственных средств инвесторов с использованием только отечественного оборудования общей стоимостью 37,83 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Прием ТКО на объектах планируется начать после получения всех разрешительных документов и установления тарифов.

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«Ранее мы уже сообщали о завершении в 2023 году реконструкции мусоросортировочного комплекса в селе Лобаново Пермского края. Таким образом, с учетом создания двух новых объектов обработки ТКО в Чайковском и Осинском городских округах на территории Пермского края введено 265 тысяч тонн мощностей по обработке ТКО», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что переход на раздельный сбор отходов является одним из ключевых направлений развития региона в сфере экологии.

«Нам необходимо наращивать мусоросортировочные мощности. Цель — сделать сортировку отходов привычной для жителей, это станет драйвером развития мощностей по вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов. Кроме того, важно повышать экологическую грамотность населения — объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки, — от этого напрямую зависит состояние окружающей среды», — отметил глава Прикамья.

Дополнительно на территории края планируется ввод еще одного перспективного объекта обработки ТКО, что позволит увеличить мощности по обработке ТКО на 80 тысяч тонн. Он расположится в городе Березники.