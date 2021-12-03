Два землетрясения зафиксировали в Сахалинской области

В водной акватории Сахалинской области произошло два землетрясения. По заявлениям сейсмологов, их магнитуда составила до 4,8. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,8 произошло рядом с южной группой Курильских островов», — рассказали в ведомстве.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 27 километров. Второе землетрясение произошло рядом с южной оконечностью Сахалина. Его магнитуда составила 4. Местные жители не почувствовали подземных толчков, передал RT.