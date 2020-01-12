Два землетрясения произошли в Кемеровской области

Согласно оперативной информации, первый подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксировали в 00:20 по Москве в воскресенье, 12 января. Его координаты: 54.17 градуса северной широты и 86.44 градуса восточной долготы. Эпицентр находился на окраине поселка Краснобродский.

Второе землетрясение магнитудой 2,5 произошло в 03:41 по московскому времени на восточной окраине города Ленинск-Кузнецкий. Координаты эпицентра: 54.67 градуса северной широты и 86.24 градуса восточной долготы.

Ученые не связывают землетрясения в Кемеровской области с природной сейсмической активностью. Подземные толчки в регионе носят техногенный характер и происходят из-за интенсивных горных работ. Чтобы в полной мере изучить влияние деятельности человека на сейсмическую обстановку в Кузбассе, необходимо расширить сеть сейсмостанций в области.