Экология 04 мая 2023, 02:13 Два землетрясения произошли на Камчатке ЕГС РАН: в Камчатском крае произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 Shutterstock.com

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На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2, об этом сообщил Камчатский филиал Единая геофизическая служба Российской академии наук в Telegram-канале.

Землетрясения произошли ранним утром 4 мая. Очаг первого залегал на глубине 18 километров в акватории Тихого океана в 122 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,2. На территории города подземные толчки ощущались на три балла.

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Магнитуда второго землетрясения составила 4,3, эпицентр находился в 114 километрах восточнее краевой столицы в Тихом океане. Очаг залегал на глубине трех километров. Это землетрясение жители региона не ощутили, звонков в ЕДДС не поступало.

За день 30 апреля в районе вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений. Подземные толчки зафиксировали в 80–90 километрах от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2.