Два вида вымирающих сов обнаружили в лесах Амазонки

Международная группа ученых в рамках исследования лесов Амазонки и Аилантики обнаружила два неизвестных вида сов-сипух. Их сразу признали находящимися под угрозой вымирания, написал научный журнал Zootaxa.

По словам специалистов, эти птицы являются близкими родственниками восточных сипух, которые живут в Соединенных Штатах. Размер взрослых особей составляет примерно 15 сантиметров. Оперение у них коричневое либо серое, сообщил «МИР 24».

Совы обитают на деревьях, обычно примерно в сотне метров над землей. Ученые искали их при помощи слуха и фиксировали специфические звуки пернатых.

«Мы записывали их крики, а потом проигрывали. Совы территориальны, и когда они услышали записи, они вышли, чтобы защитить свою территорию», — рассказали участники экспедиции.

Видам дали названия сипуха Шингу и сипуха Алагоас. Одна из сов водится в районе леса, который сильно пострадал от пожаров 2019 года. Вторая обитает в зоне с большим числом вырубленных деревьев.