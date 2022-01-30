Два схода снежных лавин зафиксировали на Сахалине

Снежные лавины дважды сошли в воскресенье в Невельском районе Сахалина. По имеющимся данным, никто не пострадал и не погиб. Из-за стихии был временно ограничен проезд по участку автодороги Невельск — Шебунино, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«В 07:35 30 января (23:35 29 января по московскому времени) поступило сообщение о том, что на автодороге Невельск- Шебунино произошли два схода снежных масс с выходом на дорогу, приблизительным объемом 150 м/куб. и 100 м/куб.», — говорится в сообщении ТАСС,

Известно, что сход лавин не повредил ничье имущество, стихия не причинила материального ущерба. Завалы на дорогах уже успели расчистить. К этому были привлечены две бригады муниципального предприятия. На текущий момент движение транспорта на указанно участке уже удалось восстановить.

Ранее сход лавины произошел на горе Барсук. В результате снег снес нескольких экстремалов, которые именно в этот момент пытались подняться на вершину.