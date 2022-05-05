Два предприятия по обработке 300 тысяч тонн отходов построят в Волгограде

Два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью 300 тысяч тонн в год построят в Волгоградской области. Дорожную карту по реализации концессии подписали Российский экологический оператор, Волгоградская область и группа компаний «Ситиматик».

«Еще одна концессия готовится к реализации — в Волгоградской области. РЭО подписал дорожную карту с властями региона и ГК „Ситиматик“. В активной стадии подготовки находятся концессионные проекты по созданию двух объектов обращения с ТКО на территории области общей мощностью 300 тысяч тонн в год. Ориентировочный объем инвестиций составляет 3,5 миллиарда рублей. РЭО планирует вложить до 95% от общего объема инвестиций за счет средств, полученных от продажи облигаций ППК», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Подача частной концессионной инициативы запланирована в 2022 году. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, как следует из плана мероприятий по реализации инвестиционного проекта (дорожной карты).

«Продолжаем оказывать поддержку регионам в рамках государственно-частного партнерства. Реализация проекта на основе концессионного соглашения с Волгоградской областью позволит обеспечить гарантированный возврат инвестиций ППК РЭО, а также помочь в достижении показателей нацпроекта „Экология“», — сказал заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.