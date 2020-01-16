Два острова утонули в Индонезии

В индонезийской провинции Южная Суматра под воду ушли два необитаемых острова. Из-за повышения уровня моря подобная участь ждет еще четыре участка суши.

Утонули острова Бетет и Гундул, сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на информацию Индонезийского форума окружающей среды. Первый остров входит в состав национального парка Бербак-Сембиланг.

Остров Бетет оказался на отметке в один метр, а Гундул опустился под воду на три метра ниже уровня моря.

Причиной случившегося, отмечено в материале, стали изменения климата. Если не предпринять меры «борьбы с повышением уровня океана», то под водой окажутся еще четыре индонезийских острова.

«Еще четыре острова в этом районе, которые находятся на высоте менее четырех метров над уровнем моря, тоже рано или поздно исчезнут», — предупредили местные власти.

Ранее ученые обратили внимание на тот факт, что потепление климата повысит смертность в США. Если температура повысится на два градуса, то это чревато дополнительными 2100 смертями в год. Наиболее уязвимы перед климатическими изменениями мужчины.