Два объекта обращения с отходами за 2,2 млрд рублей появятся в Смоленской области

Российский экологический оператор и власти Смоленской области договорились о совместном участии в создании объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Будут реализованы проекты по строительству двух объектов за 2,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Подписали с Алексеем Владимировичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Смоленской области. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. В мае мы уже обсуждали с руководством региона создание объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО совокупной мощностью более 200 тысяч тонн в год. Их реализация возможна на основе концессионных соглашений, а общая стоимость оценивается в 2,2 миллиарда рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

В Смоленском районе будет построен новый мусоросортировочный комплекс мощностью 160 тысяч тонн в год с участком компостирования и объектом размещения. В Сафоновском районе появится комплексный объект мощностью 80 тысяч тонн в год. Объекты могут быть запущены в 2023–2024 годах.

Российский экологический оператор может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объема инвестиций путем предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК.