Два новых выброса животных зафиксировали на Камчатке

Недалеко от Авачинской бухты и в районе восточного побережья Камчатки зафиксированы два новых массовых выброса морских животных, об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Пока о причинах мора морских обитателей ничего неизвестно, как и в первом случае — когда на Халактырском пляже произошел массовый выброс животных на берег.

СМИ сообщали, что эксперты после исследования проб воды заявили о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам и фенолу.

В регион направили криминалистов Следственного Комитета. Пока власти рассматривают три причины ЧП: техногенное загрязнение, природное явление и сейсмическую активность.

Сейчас воду изучают в РАН. Там сегодня сообщили, что беспозвоночных могли убить токсичные микроводоросли Gymnodinium. Однако, что произошло с млекопитающими тюленями, ученые пока не знают.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что специалисты РАН продолжают изучать пробы с места загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Она отметила, что техногенных причин отравления воды пока не выявили, и пообещала сообщить, если о них станет известно.