Два новых выброса животных зафиксировали на Камчатке
Пока о причинах мора морских обитателей ничего неизвестно, как и в первом случае — когда на Халактырском пляже произошел массовый выброс животных на берег.
СМИ сообщали, что эксперты после исследования проб воды заявили о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам и фенолу.
В регион направили криминалистов Следственного Комитета. Пока власти рассматривают три причины ЧП: техногенное загрязнение, природное явление и сейсмическую активность.
Сейчас воду изучают в РАН. Там сегодня сообщили, что беспозвоночных могли убить токсичные микроводоросли Gymnodinium. Однако, что произошло с млекопитающими тюленями, ученые пока не знают.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что специалисты РАН продолжают изучать пробы с места загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Она отметила, что техногенных причин отравления воды пока не выявили, и пообещала сообщить, если о них станет известно.