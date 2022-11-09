Два мусоросортировочных комплекса на 105 тысяч тонн построили в Челябинской и Оренбургской областях | 360°

Экология 09 ноября 2022, 11:30 Два мусоросортировочных комплекса на 105 тысяч тонн построили в Челябинской и Оренбургской областях

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Два новых объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ввели в эксплуатацию в России. Объект обработки мощностью 55 тысяч тонн появился в Оренбургской области и на 50 тысяч тонн — в Челябинской. Как сообщил Российский экологической оператор, проект в Оренбурге реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Сортировочный комплекс мощностью 55 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию в Оренбургской области 29 августа. Объект построен в рамках концессии за счет средств инвестора. Еще один объект появился 6 сентября в Челябинской области, его мощность — 50 тысяч тонн в год. На обеих сортировках большая часть оборудования — отечественного производства, что позволит увеличить отбор полезных фракций из ТКО до 15% — в Оренбурге и до 12% — в Челябинске. Создание объектов приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду, поскольку снизится объем отходов для захоронения на полигоне», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Монтаж оборудования МСК осуществлялся в период с августа 2021 года по май 2022 года. Общие затраты бюджета Челябинской области на создание комплекса составили 60 млн рублей. Создано более 20 рабочих мест.

На комплекс, который расположен на территории Новосергиевского района, будут поступать ТКО с 7 муниципальных районов Оренбургской области. На комплекс в Южноуральске (Челябинская область) — с Увельского, Октябрьского, Троицкого муниципальных районов и Троицкого городского округа.

«Одна из основных задач мусорной реформы — выделять полезные компоненты, запускать их во вторичный оборот, чтобы на полигон попадало как можно меньше отходов. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить дополнительные рабочие места в регионе. В рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ до 2024 года планируется создать объекты еще на сотни тысяч тонн мощностей по обработке и утилизации», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Всего на территории Оренбургской области будут созданы мощности по обработке ТКО на 312 тысяч тонн в год, утилизации — на 245,1 тысячи тонн в год. В Челябинской области — мощности по обработке на 720 тысяч тонн в год, утилизации — на 119,6 тысячи тонн в год.