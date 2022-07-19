Два мусорных завода за 3 млрд рублей построят в Амурской области

Они будут обрабатывать 250 тысяч тонн ТКО ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе. К строительству на территории субъекта РФ планируется два объекта общей мощностью 250 тысяч тонн в год. Проекты могут быть профинансированы РЭО в рамках концессионных соглашений.

«Обсудили с Василием Александровичем перспективные объекты, планируемые к строительству в Амурской области до конца 2024 года. Совокупная мощность обработки комплексов составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — 112,5 тысячи. Общий объем инвестиций в объекты оценивается более чем в 3 млрд рублей. Рассматривается возможность финансирования проектов при участии РЭО путем предоставления долгосрочного льготного займа концессионеру», — сообщил Денис Буцаев.

В Благовещенске планируется построить объект мощностью 130 тысяч тонн обработки и 58,5 тысячи тонн утилизации. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2022 года.

В городе Свободный планируется создать КПО мощностью 120 тысяч тонн в год (обработка), утилизация — 54 тысячи тонн. В январе 2021 года подана частная концессионная инициатива в отношении объекта, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным концессионером.

«РЭО и Амурская область уже подписали дорожную карту со сроками и этапами реализации проектов. Концессионное соглашение планируется подписать осенью 2022 года. Подготовка проектно-сметной документации на объект начнется весной 2023 года», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

С целью снижения тарифной нагрузки после ввода объекта в эксплуатацию прорабатывается возможность применения к проектам различных мер господдержки: льготный займ ППК РЭО, программа «Дальневосточная концессия» (возмещение до 100% капитальных затрат на всем сроке реализации проекта), преференциальный режим ТОР — льгота по налогу на прибыль (0% 5 лет), льгота по налогу на имущество (0% 5 лет, 1,1% еще 5 лет), льгота по земельному налогу (0% 3 года), льготы на страховые взносы в течение 10 лет (ПФР -6%, ФСС — 1,5%, ФОМС — 0,1%).