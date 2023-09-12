Экология 12 сентября 2023, 12:48 Два комплекса ТКО мощностью 360 тысяч тонн построят в Хабаровском крае РЭО

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Два комплексных объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 360 тысяч тонн в год построят в Хабаровском крае. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Михаил Дегтярев обсудили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проекты на основе концессий.

«В Хабаровском крае планируется реализация двух крупных концессионных проектов общей мощностью 360 тысяч тонн в год. Создание этих объектов позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей федерального проекта на территории края», — отметил гендиректор РЭО.

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Объем инвестиций в проекты составил около 5 млрд рублей. РЭО готов предоставить до 95% от суммы, подтвержденной заключениями государственной экспертизвы. В ближайшее время субъект РФ планирует опубликовать частную концессионную инициативу.

«Сегодня ведутся переговоры на заключение концессии на объекты обращения с ТКО и в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. На реализацию проектов инвестор заинтересован привлечь средства ППК „РЭО“, что позволит сдержать рост тарифа. И мы в этом заинтересованы. Это очередной шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с отходами в Хабаровском крае», — подчеркнул глава региона Михаил Дегтярев.

Создание объектов запланировано в период до конца 2025 года.