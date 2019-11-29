Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда

Телеведущий Николай Дроздов официально стал хранителем дальневосточного леопарда. Почетный знак и сертификат ему вручило руководство национального парка «Земля леопарда».

«Крестным» животного Дроздов стал еще летом 2019 года, уточнили в пресс-службе нацпарка. Ему предложили выбрать имя для хищника под номером Leo 64M. Ведущий решил назвать его Байкалом.

Николаю Дроздову вручили сертификат и снимки его подопечного, а также символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда, на котором выбито его имя. Копия знака теперь находится на стене Хранителей леопарда в выставочном зале «Земли леопарда» в селе Барабаш.

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«Я благодарен за оказанную честь стать хранителем столь редкого прекрасного зверя», — признался Дроздов, получив сертификат.

Теперь ведущему и ученому ежегодно будут отсылать новые снимки Байкала и факты о его биографии. Сейчас животному около пяти лет. Хищник регулярно попадает в объектив фотоловушек на территории национального парка.

Источник фото: АНО «Дальневосточные леопарды»

Программа «Хранитель леопарда» стартовала в 2014 году. Ее цель — привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки в мире. Соответствующий титул присваивают людям и организациям, которые внесли вклад в дело сохранения природы России и мира.

Среди опекунов леопардов — актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон.