    23 апреля 2020, 19:04

    Дроздов рассказал, что ждет диких животных после окончания пандемии

    Ольга Ломакина

    Российский путешественник, популярный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов опасается, что судьба диких животных, которые сейчас начали выходить на улицы опустевших городов, может сложиться трагически. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

    Николай Дроздов заявил, что случаи, когда дикие животные заходят на пустые улицы мегаполисов, — это временное явление. По словам ученого, это прекратится, когда жизнь людей вернется к прежнему ритму.

    «Трогательно звучит, но дело в том, что все это закончится, как только закончится наша самоизоляция. Говорят, что сейчас в парки вернулись лисы и лоси, но неужели вы думаете, что когда народ появится там снова, лисы не убегут в лес? Так что это временное явление, которое показывает, что свято место пусто не бывает. Бедные животные сейчас находятся в легком обмане: «Ух ты! Люди исчезли», — отметил Николай Дроздов.

    По его мнению, не стоит обольщаться. Рано или поздно люди снова выйдут на улицы городов, туристы снова заполнят пляжи. Поэтому экологам и зоологам предстоит большая работа. Им нужно разрабатывать меры, которые смогут обезопасить животных и при этом не навредят людям.

    «Конечно, очень много таких шагов нужно сделать. В принципе, возможно, сейчас такой момент удачный, чтобы еще раз об этом напомнить, поговорить об этом. Понятно, что как-то очень неуютно будет, когда животные, придя в парки и гуляя по улицам, встретятся с людьми. Например, с лосями лучше вообще не препираться, несмотря на то, что это очень пугливое животное», — заключил Николай Дроздов.