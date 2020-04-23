Дроздов рассказал, что ждет диких животных после окончания пандемии

Николай Дроздов заявил, что случаи, когда дикие животные заходят на пустые улицы мегаполисов, — это временное явление. По словам ученого, это прекратится, когда жизнь людей вернется к прежнему ритму.

«Трогательно звучит, но дело в том, что все это закончится, как только закончится наша самоизоляция. Говорят, что сейчас в парки вернулись лисы и лоси, но неужели вы думаете, что когда народ появится там снова, лисы не убегут в лес? Так что это временное явление, которое показывает, что свято место пусто не бывает. Бедные животные сейчас находятся в легком обмане: «Ух ты! Люди исчезли», — отметил Николай Дроздов.

По его мнению, не стоит обольщаться. Рано или поздно люди снова выйдут на улицы городов, туристы снова заполнят пляжи. Поэтому экологам и зоологам предстоит большая работа. Им нужно разрабатывать меры, которые смогут обезопасить животных и при этом не навредят людям.

«Конечно, очень много таких шагов нужно сделать. В принципе, возможно, сейчас такой момент удачный, чтобы еще раз об этом напомнить, поговорить об этом. Понятно, что как-то очень неуютно будет, когда животные, придя в парки и гуляя по улицам, встретятся с людьми. Например, с лосями лучше вообще не препираться, несмотря на то, что это очень пугливое животное», — заключил Николай Дроздов.