Дроздов попросил Госдуму заступиться за норок в Дании

Он предложил подумать над этой проблемой депутатам Госдумы, компетентным в области защиты животных.

«Поднимать [вопрос] надо, но не мне, это к международной политике, они имеют отношение к этому, но не мне точно. Следует Госдуму спросить, они компетентны в этом вопросе», — сказал Дроздов.

Заразившиеся норки несут угрозу в борьбе с коронавирусной инфекцией. По этой причине премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложил уничтожить всех этих пушистых зверьков. В противном случае вирус распространится по всему миру.

Дания считается крупнейшим производителем меха норки. В 2019 году объем экспорта достиг 4,9 миллиарда датских крон (475 миллионов долларов). С наступлением пандемии в стране пострадали свыше тысячи хозяйств, особый урон постиг фермы Северной Ютландии. Предварительные убытки зооферм оцениваются в 2,3-2,8 миллиарда датских крон.

Уничтожить норок фермерам помогут вооруженные силы и сотрудники Датского агентства по чрезвычайным ситуациям. Власти выделят на эти цели пять миллиардов датских крон.