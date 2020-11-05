facebook_pixel
    05 ноября 2020, 17:21

    Дроздов попросил Госдуму заступиться за норок в Дании

    Алена Макаренко

    Важно обратить внимание на решение властей Дании убить 17 миллионов норок. Однако это должны сделать компетентные лица. Об этом заявил ученый-зоолог, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, сообщила «Политика Сегодня».

    Он предложил подумать над этой проблемой депутатам Госдумы, компетентным в области защиты животных.

    «Поднимать [вопрос] надо, но не мне, это к международной политике, они имеют отношение к этому, но не мне точно. Следует Госдуму спросить, они компетентны в этом вопросе», — сказал Дроздов.

    Заразившиеся норки несут угрозу в борьбе с коронавирусной инфекцией. По этой причине премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложил уничтожить всех этих пушистых зверьков. В противном случае вирус распространится по всему миру.

    Дания считается крупнейшим производителем меха норки. В 2019 году объем экспорта достиг 4,9 миллиарда датских крон (475 миллионов долларов). С наступлением пандемии в стране пострадали свыше тысячи хозяйств, особый урон постиг фермы Северной Ютландии. Предварительные убытки зооферм оцениваются в 2,3-2,8 миллиарда датских крон.

    Уничтожить норок фермерам помогут вооруженные силы и сотрудники Датского агентства по чрезвычайным ситуациям. Власти выделят на эти цели пять миллиардов датских крон.