Экология 28 февраля 2024, 15:49 Дроны РЭО облетят еще 400 полигонов до конца 2024 года РИА «Новости»

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Российский экологический оператор проведет до конца 2024 года облеты не менее 400 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Для полигонов будут созданы цифровые двойники, которые позволят оценить их остаточную вместимость и срок службы.

«На данный момент мы провели работы по воздушному лазерному сканированию 562 полигонов и создали 596 цифровых двойников объектов ТКО в 71 субъекте России. В этом году работа по облетам продолжится, таким образом мы облетим почти все полигоны в стране. Создание цифровых двойников позволяет определить остаточную вместимость полигона, а значит, и срок его службы. Мы планируем также использовать беспилотные авиационные системы (БАС) для мониторинга строительства экопромышленных парков», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО обратился в адрес глав субъектов Российской Федерации с целью сбора региональных заявок на проведение воздушного лазерного сканирования объектов размещения ТКО. После получения оформленных заявок будет сформирован план по облетам до конца 2024 года.

«С 2023 года проект по созданию цифровых двойников с использованием беспилотных летательных средств получил государственную поддержку и стал частью федерального проекта по развитию БАС. В 2024 будет создано еще не менее 400 цифровых двойников объектов размещения ТКО. Это станет самой масштабной и объективной цифровой базой по полигонам в стране», — пояснил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Все полученные в результате лазерного сканирования данные загружаются в информационную систему мониторинга. Подать заявку на проведение работ по воздушному лазерному сканированию объектов и ознакомиться с информационными материалами можно на сайте.