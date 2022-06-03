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    03 июня 2022, 17:32

    Дроны изучат мусорные полигоны Орловской области

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор и Орловская область договорились о взаимодействии по передаче данных с мусоровозов и по облету объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) беспилотниками для построения их трехмерных моделей. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подписал соглашения с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «УК «Зеленая роща» Александром Муромским, а также с руководителем департамента информационных технологий Орловской области Андреем Артемовым. Подписание состоялось на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР).

    Дроны изучат мусорные полигоны Орловской области

    «С Орловской областью мы подписали сразу два соглашения. Первое — с «УК «Зеленая роща», будем получать от регоператора данные с мусоровозов и анализировать их, так мы увидим движения техники, оценим прослеживаемость отходов. Второе — с Правительством Орловской области, в рамках этого соглашения будет производиться облет действующих полигонов. Беспилотники соберут данные, при помощи которых будет создана трехмерная модель объекта размещения. Так мы сможем оценить его остаточную вместимость, увидеть нарушения. Всего в рамках проекта воздушное лазерное сканирование с построением 3D-моделей ждет более 500 действующих полигонов», — отметил Денис Буцаев.

    «УК «Зеленая роща» будет вправе привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. В свою очередь ППК РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам.

    Соглашение с Правительством Орловской области также включает в себя внедрение наилучших доступных технико-технологических решений при реализации инвестиционных проектов и внедрение достижений науки и техники в производственные процессы, создание инфраструктуры дистанционного экомониторинга объектов обращения с отходами и состояния окружающей среды, взаимодействие в сфере разработки нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. Сотрудничество направлено на создание научных алгоритмов и технико-технологических решений эффективного использования вторичных ресурсов, их эффективное вовлечение в хозяйственный оборот, развитие научно-методологической базы исследований.