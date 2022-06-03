Дроны изучат мусорные полигоны Орловской области

Российский экологический оператор и Орловская область договорились о взаимодействии по передаче данных с мусоровозов и по облету объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) беспилотниками для построения их трехмерных моделей. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подписал соглашения с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «УК «Зеленая роща» Александром Муромским, а также с руководителем департамента информационных технологий Орловской области Андреем Артемовым. Подписание состоялось на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР).

«С Орловской областью мы подписали сразу два соглашения. Первое — с «УК «Зеленая роща», будем получать от регоператора данные с мусоровозов и анализировать их, так мы увидим движения техники, оценим прослеживаемость отходов. Второе — с Правительством Орловской области, в рамках этого соглашения будет производиться облет действующих полигонов. Беспилотники соберут данные, при помощи которых будет создана трехмерная модель объекта размещения. Так мы сможем оценить его остаточную вместимость, увидеть нарушения. Всего в рамках проекта воздушное лазерное сканирование с построением 3D-моделей ждет более 500 действующих полигонов», — отметил Денис Буцаев.

«УК «Зеленая роща» будет вправе привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. В свою очередь ППК РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам.

Соглашение с Правительством Орловской области также включает в себя внедрение наилучших доступных технико-технологических решений при реализации инвестиционных проектов и внедрение достижений науки и техники в производственные процессы, создание инфраструктуры дистанционного экомониторинга объектов обращения с отходами и состояния окружающей среды, взаимодействие в сфере разработки нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. Сотрудничество направлено на создание научных алгоритмов и технико-технологических решений эффективного использования вторичных ресурсов, их эффективное вовлечение в хозяйственный оборот, развитие научно-методологической базы исследований.