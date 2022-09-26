Дрон помог обнаружить незаконный сброс вторсырья на полигон | 360°

Экология 26 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Дрон помог обнаружить незаконный сброс вторсырья на полигон

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Облеты беспилотника помогли обнаружить незаконный сброс вторсырья мусоровозом на территории полигона во Владимирской области. Программу облета и съемки объектов захоронения отходов с квадрокоптеров в 2022 году запустил Российский экологический оператор, она охватит половину полигонов страны. Как указали в РЭО, современные технологии позволяют обеспечить федеральные органы власти реальной картиной происходящего на полигонах и способны произвести революцию в области экологического контроля, как в свое время камеры помогли обеспечить порядок на дорогах.

«В этом году мы запустили проект по определению объемов накопленных на полигонах отходов при помощи съемки с беспилотника. Нам было важно найти доступное решение, чтобы проверять достоверность информации о полигонах и затем при помощи нее при необходимости корректировать федеральную схему, в целом заниматься построением концепции развития отрасли. Но также проект направлен на снижение числа нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Облет дронами одного из полигонов во Владимирской области помог выявить нарушение со стороны компании, занимающейся вывозом отходов — мусоровоз несанкционированно сбросил вторсырье, которое могло бы обрести вторую жизнь. Это единичный случай, который говорит о действенности практики по мониторингу полигонов при помощи дронов. И всего планируется провести облет свыше 500 объектов, работы уже проведены на более чем 200 полигонах», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

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