Дрон помог обнаружить незаконный сброс вторсырья на полигон | 360°

Дрон помог обнаружить незаконный сброс вторсырья на полигон
Облеты беспилотника помогли обнаружить незаконный сброс вторсырья мусоровозом на территории полигона во Владимирской области. Программу облета и съемки объектов захоронения отходов с квадрокоптеров в 2022 году запустил Российский экологический оператор, она охватит половину полигонов страны. Как указали в РЭО, современные технологии позволяют обеспечить федеральные органы власти реальной картиной происходящего на полигонах и способны произвести революцию в области экологического контроля, как в свое время камеры помогли обеспечить порядок на дорогах.
«В этом году мы запустили проект по определению объемов накопленных на полигонах отходов при помощи съемки с беспилотника. Нам было важно найти доступное решение, чтобы проверять достоверность информации о полигонах и затем при помощи нее при необходимости корректировать федеральную схему, в целом заниматься построением концепции развития отрасли. Но также проект направлен на снижение числа нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Облет дронами одного из полигонов во Владимирской области помог выявить нарушение со стороны компании, занимающейся вывозом отходов — мусоровоз несанкционированно сбросил вторсырье, которое могло бы обрести вторую жизнь. Это единичный случай, который говорит о действенности практики по мониторингу полигонов при помощи дронов. И всего планируется провести облет свыше 500 объектов, работы уже проведены на более чем 200 полигонах», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.
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Построение 3D-моделей полигонов также позволит автоматически рассчитать объем отходов, узнать оставшуюся емкость полигона и срок его службы, и вследствие заложить прогноз эксплуатации полигонов. Это в свою очередь даст региону четкое понимание, как развивать инфраструктуру обращения с ТКО.
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«С 2030 года захоранивать отходы, которые являются вторичными материальными ресурсами, на полигонах будет запрещено. Это следует из поправок в 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“. Они регулируют обращение с ВМР. Уже сейчас разрабатываются механизмы, которые стимулируют инвесторов отрасли ТКО к созданию мощностей по утилизации отходов», — сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.РЭО запустил воздушное лазерное сканирование с построением трехмерных цифровых моделей для 506 действующих полигонов, включенных в федеральную схему обращения с ТКО. Проект распространяется на все субъекты РФ. Планируется, сделать облеты ежегодными для актуализации данных. Это позволит мониторить жизненный цикл подобных объектов и корректность их эксплуатации. Работы РЭО выполняет совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технический измерений по Центральному федеральному округу».