Дождливую погоду обещали жителям Москвы и Подмосковья 18 мая

Москвичей и жителей Подмосковья в среду, 18 мая, ожидает облачная погода с прояснениями. Местами пойдет небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня прогреется до 16 градусов тепла. Данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, днем в Москве от +14 до +16 градусов, ночью — около шести градусов выше нуля.

В Московской области днем от 12 до 17 градусов тепла, ночью — от +3 до +8.

Ветер северный и северо-западный, его скорость составит от пяти до 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды на лето. По его словам, наиболее вероятный сценарий в европейской России — лето ожидается около и выше нормы, не холодное. Он также отметил, что текущее лето вряд ли будет таким же жарким и засушливым, как в 2010 и 2021 годах.