20 июля 2023, 19:01
Дождливая погода продержится в Татарстане до следующей недели
Дожди не прекратятся в Татарстане до начала следующей недели. Такой прогноз сделали в гидрометцентре региона. Об этом сообщил Inkazan.ru.
Сегодня, 20 июня, в регионе идут дожди. Скорость ветра составляет 15-20 метров в секунду.
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В ночь на 21 июня сильных осадков не будет, однако днем они будут в западной части. Ночью столбик термометра будет показывать от 11 до 16 градусов. Днем — от 21 до 26 градусов.
В выходные также не обойдется без дождей. Регион окажется в зоне волнового атмосферного фронта. Днем температура поднимется до 25 градусов.
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