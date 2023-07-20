Экология 20 июля 2023, 19:01 Дождливая погода продержится в Татарстане до следующей недели

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Дожди не прекратятся в Татарстане до начала следующей недели. Такой прогноз сделали в гидрометцентре региона. Об этом сообщил Inkazan.ru.

Сегодня, 20 июня, в регионе идут дожди. Скорость ветра составляет 15-20 метров в секунду.

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В ночь на 21 июня сильных осадков не будет, однако днем они будут в западной части. Ночью столбик термометра будет показывать от 11 до 16 градусов. Днем — от 21 до 26 градусов.

В выходные также не обойдется без дождей. Регион окажется в зоне волнового атмосферного фронта. Днем температура поднимется до 25 градусов.