Дождливая погода продержится в Курганской области

Дожди в Курганской области продолжатся до 22 мая. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

«Понедельник 16 мая: облачно, дождь. Вторник 17 мая, среда 18 мая, четверг 19 мая: временами небольшой дождь. Пятница 20 мая: дождь. Суббота 21 мая, воскресенье 22 мая: небольшой дождь», — рассказали в ведомстве.

При этом до 19 мая столбик термометра будет держаться на отметке в 21-23 градуса. 17 мая пройдет порывистый ветер, скорость которого достигент 14 метров в секунду.