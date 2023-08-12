Экология 12 августа 2023, 03:45 Дождливая и холодная погода придет в 14 регионов России в ближайшие дни Вильфанд: в 14 регионах России будут идти сильные дожди в ближайшие дни Freepik

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Сильные дожди придут в 14 регионов России ближайшие дни. Подробности ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. <…> Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — сообщил Вильфанд.

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В Краснодарском крае и Адыгее в выходные дни пройдут сильные дожди с грозами и ветром до 25 метров в секунду.

Дождливая погода также ожидается в Туве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, а также в Амурской, Ленинградской, Новгородской областях. Ливни пройдут в ближайшие дни на западе и юге Хабаровского края.

С 15 августа температура в Москве начнет расти, к середине следующей недели столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Температура будет выше нормы примерно на четыре градуса.