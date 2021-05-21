Дожди пройдут в Санкт-Петербурге в выходные

Дожди и прохладная погода ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие выходные. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, что причиной этого стал циклон, который пришел в Санкт-Петербург.

«Причем если в субботу дожди будут небольшие, то наиболее интенсивные ожидаются в воскресенье, умеренные и сильные. Ветер при этом юго-западный, умеренный, с порывами до сильного», — отметил он.

Температура в регионе будет на уровне до +10 градусов по ночам и +14…+16 градусов — днем.