Дожди пройдут в начале ноября в Екатеринбурге

Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о дождях, которые пройдут в городе в начале ноября. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, с 1 по 3 ноября в уральской столице ожидается небольшой дождь и пасмурная погода. К 3 ноября влажность воздуха достигнет 96%. В течение всей недели температура будет выше нуля. К концу недели она достигнет +5 градусов. В субботу столбики термометров поднимутся до +7.