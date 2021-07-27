Дожди придут в центр России в среду и задержатся до конца месяца

В центр европейской части России в среду, 28 июля, придут дожди. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки задержатся в регионах до конца месяца.

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что уже в четверг облаков и осадков станет меньше, а солнечной погоды — больше. Прогнозируемые дожди будут летними, в целом погодные условия обещают быть комфортными для жителей.

Роман Вильфанд также предупредил, что провожать настоящую летнюю погоду еще слишком рано. Не исключено, что жаркие дни будут еще и в августе. Более точный прогноз Гидрометцентр даст в пятницу. Но, судя по данным за последние 15 лет, столбик термометра нередко поднимался до отметки в 30 градусов.