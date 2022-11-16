16 ноября 2022, 22:06
Дожди придут в Севастополь 17 ноября
Дожди пройдут в Севастополе в период с 17 по 19 ноября. К такому выводу пришли специалисты Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Дождь начнется в ночь на 17 ноября и продлится весь день. Скорость ветра составит ночью 9-14 метров в секунду, а днем — 15-20 метров в секунду. Температура будет варьироваться в районе 9-11 градусов ночью и 15-17 градусов днем.
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Днем 18 ноября столбик термометра упадет до 10 градусов, а 19 ноября составит 15 градусов.
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