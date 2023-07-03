Экология 03 июля 2023, 14:03 Дожди придут в Курганскую область в ближайшее время

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В Курганской области начнется сильная жара. Однако это не убережет регион от дождей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

В ночь на 4 июля пройдут кратковременные дожди. Температура составит от +16 до +18 градусов. Днем же начнется сильное потепление — до +34 градусов. Также в регион придет гроза с переменной облачностью.

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По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 6 июля.