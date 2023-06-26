Экология 26 июня 2023, 23:30 Дожди придут в Крым и Курганскую область в конце июня

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Ухудшение погоды придет в Курганскую область и Республику Крым. Там начнутся сильные дожди. Об этом сообщило ИА SevastopolMedia со ссылкой на ЦГМС региона.

Центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредили о том, что в регионе пройдут грозы, дожди. Кроме того, ожидается усиление ветра. Его скорость составит порядка 15-20 метров в секунду.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым посоветовало жителям соблюдать меры безопасности, написал RT.